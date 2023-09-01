Экс-глава МИД Нигера сообщил о заражении малярией свергнутого президента страны Базума

Это произошло во время его нахождения под арестом в собственной резиденции, заявил Асуми Масуду

МАДРИД, 1 сентября. /ТАСС/. Отстраненный от власти военными президент Нигера Мохамед Базум вместе с женой и сыном заразились малярией во время нахождения под арестом в собственной резиденции. Об этом заявил глава МИД в правительстве свергнутого президента Асуми Масуду в интервью газете El Pais.

"У них нет электричества. Холодильника для хранения продуктов нет, и довольно жарко. В Нигере сейчас больше 40 градусов. Очень много комаров, и у них [у семьи Базума] проблемы со сном. Все они заразились малярией. Условия его [Базума] жизни довольно суровые", - сказал Масуду. При этом он отметил, что у Базума "настроение хорошее, он сопротивляется и борется".

Ранее агентство Bloomberg информировало, что Базум находится в резиденции, где уже продолжительное время нет электричества и водоснабжения. По его данным, мятежники "лишают Базума еды, воды и электричества".

По заявлениям мятежников, Базум пребывает "в добром здравии", он общается по телефону с лидерами и представителями правительств других стран, однако ему запрещено покидать резиденцию.