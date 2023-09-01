В Токио выступили против разжигания эмоциональных конфликтов между народами Японии и РФ

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси воздержался от комментариев по теме отмечаемого 3 сентября в России Дня победы над милитаристской Японией

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии выступает против разжигания эмоциональных конфликтов между российским и японским народами. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси в ответ на просьбу журналистов прокомментировать отмечаемый 3 сентября в РФ День победы над милитаристской Японией.

"Правительство Японии хотело бы воздержаться от комментариев на подобные конкретные темы, однако мы доносили до российской стороны нашу позицию и призыв к надлежащему поведению, чтобы не разжигать ненужные эмоциональные конфликты между народами двух стран", - отметил он.

Между тем глава японского внешнеполитического ведомства в очередной раз подчеркнул, что Токио считает неприемлемым поднятие флага РФ на маяке на острове Сигнальный, который входит в состав Малой Курильской гряды. Маяк на острове Сигнальный в ясную погоду виден из порта Немуро на японском острове Хоккайдо. Изначально, как сообщали японские СМИ, российский флаг на маяке заметили жители Немуро, после чего к острову был отправлен катер береговой охраны, который подтвердил факт наличия флага. Затем маяк был выкрашен в белый цвет в середине августа. Ранее по дипломатическим каналам японская сторона уже несколько раз доводила до российской стороны свою позицию по этому вопросу.

День победы над милитаристской Японией

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Документ был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов в июне 2022 года, изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Как отмечали авторы в пояснительной записке к законопроекту, формулировка о победе над милитаристской Японией "должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости".

Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.