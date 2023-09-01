1 сентября, 08:32
Попытка госпереворота в Нигере

Глава МИД Нигера считает, что в стране было стабильно и не было предпосылок для переворота

Асуми Масуду заявил, что "это был акт подлости"

МАДРИД, 1 сентября. /ТАСС/. Глава МИД в правительстве свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума Асуми Масуду считает, что его страна была "полюсом стабильности" и не было никаких предпосылок для переворота, мятежники совершили "акт подлости".

Читайте также
Что известно о попытке госпереворота в Нигере

"Не было ни политического кризиса, ни социального кризиса. Что касается борьбы с терроризмом, то наша страна добивается лучших результатов в регионе <...>. Нигер - это полюс стабильности <...>. Так что не было никаких причин для этого переворота <...>. Это был акт подлости", - сказал Масуду в интервью газете EL PAÍS. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация