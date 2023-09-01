Глава МИД Нигера считает, что в стране было стабильно и не было предпосылок для переворота

Асуми Масуду заявил, что "это был акт подлости"

МАДРИД, 1 сентября. /ТАСС/. Глава МИД в правительстве свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума Асуми Масуду считает, что его страна была "полюсом стабильности" и не было никаких предпосылок для переворота, мятежники совершили "акт подлости".

"Не было ни политического кризиса, ни социального кризиса. Что касается борьбы с терроризмом, то наша страна добивается лучших результатов в регионе <...>. Нигер - это полюс стабильности <...>. Так что не было никаких причин для этого переворота <...>. Это был акт подлости", - сказал Масуду в интервью газете EL PAÍS.