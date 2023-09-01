Число нелегальных мигрантов, прибывающих в США с семьями, достигло нового рекорда

В августе пограничники задержали по меньшей мере 91 тыс. таких мигрантов, сообщила The Washington Post

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Рекордное число нелегальных мигрантов с семьями пересекли южную границу США в августе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на предварительные данные пограничной службы страны.

Пограничники задержали в августе по меньшей мере 91 тыс. мигрантов, которые приехали в США с семьями, что превысило предыдущий рекорд мая 2019 года, когда границу за один месяц нелегально пересекли около 84 тыс. человек. По данным издания, впервые после вступления президента США Джо Байдена в должность, количество мигрантов, прибывающих в страну с семьями, превысило число мигрантов, приезжающих в одиночку.

По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, в августе были рассмотрены дела более 50 тыс. мигрантов для законного въезда в страну. То есть примерно 1,4 тыс. человек в день записывались на прием для оформления разрешения на въезд.

Согласно изданию, проблема семей мигрантов уже более десяти лет является ахиллесовой пятой для иммиграционных служб страны, поскольку большинство из мигрантов остаются жить и работать в США по гуманитарным соображениям, а депортируют их редко. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Эрин Хитер заявила изданию, что администрация Байдена пытается пресекать незаконный въезд такой категории мигрантов, расширяя законные возможности для переезда в страну, а также ужесточая наказания за нелегальное пересечение границы. По ее словам, в августе правительство увеличило количество рейсов для депортации семей, а с мая отправило обратно на родину более 17 тыс. мигрантов с детьми.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ранее обвинил Байдена в обострении ситуации с нелегальной миграцией на американо-мексиканской границе. Администрация Байдена отменила ряд миграционных законов, принятых его предшественником Дональдом Трампом, в частности параграф, санкционировавший высылку из США детей без родителей. С изменением этого закона количество высланных мигрантов с детьми значительно уменьшилось.