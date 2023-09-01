На Украине уточнят критерии мобилизации ограниченно годных к военной службе

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о необходимости "дать объяснение, кто такой "условно годный"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Критерии мобилизации ограниченно годных к военной службе уточнят на Украине, что позволит более четко определить круг выполняемых ими задач. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Есть в наших нормативно-правовых документах такая вещь - "годен" или "условно годен". Надо дать объяснение, кто такой "условно годный", где люди, которые имеют такое предписание в своих документах, могут использоваться, потому что когда они попадают в те или другие части с ограниченной годностью, есть определенные процессы у командиров", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада".

По его словам, такие изменения должны оформляться на законодательном уровне. "Чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, решением СНБО дано поручение разъяснить этот документ, чтобы не было двойной, тройной трактовки этой нормы", - сказал Данилов.

Как пояснило украинское издание "Страна", сейчас на Украине военнообязанные, которые признаны "условно годными", не могут быть призваны на службу в мирное время, однако их можно мобилизовать во время действия военного положения.

На Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу по отношению к гражданам при вручении повесток, как под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста.