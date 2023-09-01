На Украине внесли в список "спонсоров войны" корпорации Mars и PepsiCo

В НАПК обвинили эти корпорации в том, что они "не выбрали сторону" в конфликте на Украине

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список "спонсоров войны" корпорации Mars и PepsiCo за то, что они продолжают вести бизнес в России.

"НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в список международных спонсоров войны. Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производства своей продукции, они продолжают работать в России", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.

В ведомстве обвинили эти корпорации, которые производят сладости, чипсы и газированные сладкие напитки, в частности под брендами Lay's, Pepsi, Sandora, Snickers, M&M's, Twix, Mirinda, в том, что они "не выбрали сторону" в конфликте на Украине.

Ранее в черный список НАПК попали австрийская банковская группа Raiffeisen Bank, американская компании Procter&Gamble, французская сеть магазинов по продаже товаров для ремонта Leroy Merlin, ComNav Technology, Liberian International Ship & Corporate Registry, французская сеть супермаркетов Auchan, венгерский банк OTP, бермудская компания Bacardi, китайская группа компаний Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, а также табачные компании - американская Philip Morris и японская Japan Tobacco.