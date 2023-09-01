1 сентября, 09:06
Попытка госпереворота в Нигере

Глава МИД Нигера назвал вопросом времени военное вмешательство сил ECOWAS

Асуми Масуду заявил, что единственный способ избежать интервенции - это заставить мятежников уйти

МАДРИД, 1 сентября. /ТАСС/. Военное вмешательство Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в ситуацию в Нигере неизбежно и является лишь вопросом времени. Об этом заявил глава МИД в правительстве свергнутого президента Нигера Асуми Масуду в интервью газете EL PAÍS.

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"ECOWAS преисполнено решимости осуществить военное вмешательство <...>. Если все переговоры провалятся, ECOWAS может предложить только военное решение <...>. Это вопрос времени", - сказал Масуду.

Он добавил, что единственный способ избежать интервенции - это заставить мятежников уйти.

Ранее комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах заявил, что точная дата начала военного вмешательства сил сообщества в ситуацию в Нигере определена, но пока не будет объявляться. Он подчеркнул, что вмешательство будет краткосрочным и направленным на восстановление конституционного порядка в стране. 

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НигерПопытка госпереворота в Нигере
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