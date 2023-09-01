Особенностью учений ОДКБ в Белоруссии станет комплексность и использование боевого опыта

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что учения "Боевое братство - 2023" проводятся в сложной международной обстановке

БРЕСТ, 1 сентября. /ТАСС/. Особенностью начавшихся на территории Белоруссии совместных оперативно-стратегических учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство - 2023" является их комплексность и широкое использование боевого опыта стран - участниц ОДКБ. Об этом на церемонии открытия учений, которая состоялась на Площади церемониалов мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Учения "Боевое братство - 2023" проводятся в сложной международной обстановке: в различных регионах мира появляются новые очаги напряженности, обостряются старые конфликты, современные кризисы все чаще имеют гибридную природу и требуют специальных подходов для их разрешения. Особенностью этих учений является их комплексность. Сегодня для успешной реализации операции недостаточно реализации военного компонента, необходим системный подход, предусматривающий тесную связь и взаимодействие целого спектра сил и средств. Новые вызовы и угрозы безопасности во многом обусловили формат предстоящего мероприятия", - сказал генеральный секретарь ОДКБ.

Тасмагамбетов отметил, что "в ходе учений будет широко использоваться боевой опыт государств - членов ОДКБ". "В условиях, приближенных к боевым, будут отрабатываться задачи планирования и применения сил и средств системы коллективной безопасности при подготовке и проведении совместных операций региональной группировки войск в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности ОДКБ", - добавил он.

"В условиях нарастания геополитической напряженности усилия Коллективных сил оперативного реагирования [ОДКБ] - это важнейшее условие защиты жизненно важных интересов и обеспечения безопасности государств - членов организации и выстраивании системы единой неделимой безопасности на региональном уровне", - отметил генеральный секретарь.

В рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023" на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября пройдут пять совместных и специальных учений. На учениях Коллективных сил оперативного реагирования "Взаимодействие" отработают применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в Восточноевропейском регионе ОДКБ. Подразделения разведки задействуют в учениях "Поиск", в ходе учений "Эшелон" отработают действия сил и средств материально-технического обеспечения. На специальных учениях "Барьер" будет создано совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Запланированы также специальные учения "Скала" подразделений МЧС. На завершающем этапе учений "Боевое братство - 2023" планируется проведение в Киргизии совместных учений Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство - 2023".

Основной целью учений "Боевое братство - 2023" является улучшение координации и слаженности работы органов управления в ходе подготовки и ведения совместных операций. Кроме того, учения направлены на совершенствование практических навыков и умений командиров в управлении воинскими частями и подразделениями во время боевых и специальных операций. В учениях принимают участие национальные контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Помимо этих стран, в ОДКБ также входит Армения. Всего для участия в учениях заявлено более 2 500 военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.