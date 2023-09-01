Баку обвинил Ереван в обострении напряженности на границе

Минобороны Азербайджана также обвинило армянскую сторону "в распространении дезинформации и попытках сформировать у международной общественности ложного мнения с целью создания почвы для очередных провокаций"

БАКУ, 1 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций армии республики на границе с Арменией с использованием минометов, артиллерийских установок и ударных беспилотников.

"1 сентября с утра подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении, расположенные в направлении населенного пункта Зод Басаркечярского района, подвергая обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении из разнокалиберного стрелкового оружия, минометов, артиллерийских установок и ударных БПЛА, обостряют напряженность в регионе", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, на этом же направлении армянская сторона концентрирует дополнительную боевую технику и живую силу.

Баку также обвинил армянскую сторону "в распространении дезинформации и попытках сформировать у международной общественности ложного мнения с целью создания почвы для очередных провокаций".

"Заявляем, что вся ответственность за возникшую напряженность и ее последствия ложится на военно-политическое руководство Армении", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в пятницу Минобороны заявило о ранении трех военнослужащих азербайджанской армии в перестрелке на границе.