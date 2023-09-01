В Минобороны Армении сообщили о продолжающихся боях на границе с Азербайджаном

В сообщении военного ведомства отмечается, что "ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций"

ЕРЕВАН, 1 сентября. /ТАСС/. Боевые действия на армяно-азербайджанской границе, которые начались рано утром, продолжаются, азербайджанские вооруженные силы (ВС) открыли огонь из стрелкового оружия по позициям армянской армии у села Норабак. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

"По состоянию на 12:25 (11:25 мск - прим. ТАСС) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных в районе Норабака", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военных погибли, один получил ранение в результате обстрела с азербайджанской стороны. В Ереване опровергли сообщение Баку о том, что якобы ВС Армении концентрируют в районе Сотка большое количество вооружения, военной техники и личного состава.