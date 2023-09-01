Король Таиланда сократил до одного года тюремный срок для экс-премьера

Таксин Чинават занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год

БАНГКОК, 1 сентября. /ТАСС/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) сократил с восьми лет до одного года срок тюремного заключения для бывшего премьер-министра Таксина Чинавата. Об этом говорится в постановлении, опубликованном в "Королевской газете".

"Его Величество даровал королевское помилование, чтобы сократить срок тюремного заключения Таксину Чинавату до одного года", - отмечается в документе.

Чинават занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год. Когда он находился на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, группа военных под руководством главнокомандующего сухопутными силами Сонтхи Буньяратглина совершила переворот. Чинават был вынужден остаться за рубежом. Он посетил Таиланд в 2008 году, чтобы предстать перед судом. Политика арестовали, но отпустили на свободу под залог, затем он окончательно покинул страну.

Суд в 2008 году заочно приговорил Чинавата к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке государственного земельного участка. С апреля 2019 года его также приговорили к различным тюремным срокам, в том числе за злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию.

Чинават 22 августа вернулся в Таиланд после более чем 15 лет жизни в добровольном изгнании за рубежом. Сразу после общения с родственниками и сторонниками его доставили в Верховный суд, который оставил в силе ряд приговоров с общим сроком тюремного заключения восемь лет.