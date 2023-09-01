Очевидцы рассказали, что в Киеве приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет

По словам очевидцев, повестки выдают на остановках транспорта, в магазинах и парках

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мобилизация мужчин старше 50 лет началась в Киеве, рассказали ТАСС очевидцы.

"С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50", - отметила одна из жительниц. По сведениям очевидцев, повестки выдают во всех людных местах: на остановках транспорта, в магазинах, в парках. По словам одного из собеседников агентства, представители призывной комиссии блокировали рано утром одно из общежитий столицы, поголовно мобилизовали всех мужчин, приехавших на заработки и на тот момент находившихся там.

Тревогу у киевлян также вызывает приближающаяся зима. Власти уже начали предупреждать горожан о сложностях предстоящего отопительного сезона, сообщать о возможных длительных отключениях электроэнергии, отопления. По сведениям очевидцев, власти также рекомендуют уезжать зимовать в пригород.