1 сентября, 10:13
Попытка госпереворота в Нигере

ООН выясняет у мятежников в Нигере, что означает их решение о приостановке ее деятельности

Руководитель пресс-службы женевского отделения организации Алессандра Веллуччи поинтересовался, каковы последствия для гуманитарной работы

ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. ООН выясняет у захвативших власть в Нигере мятежников, какие последствия для ее работы будет иметь их решение о приостановке деятельности международных организаций и НПО в зонах проведения операций. Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-службы женевского отделения ООН Алессандра Веллуччи.

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"Мы видели сообщения на этот счет. Мы обращаемся к де-факто властям Нигера, чтобы лучше понять, что это [решение] означает и каковы последствия для гуманитарной работы", - отметила она, сославшись на информацию, поступившую из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Ранее министерство внутренних дел сформированного мятежниками переходного правительства Нигера заявило о временной приостановке "деятельности и передвижений" международных, национальных организаций, НПО и связанных с ООН агентств "в зонах проведения операций". 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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