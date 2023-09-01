Около 130 тыс. силовиков будут обеспечивать безопасность в Нью-Дели на саммите G20

В городе будут действовать системы борьбы с беспилотниками для предотвращения угроз с воздуха

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Около 130 тыс. силовиков будут охранять Нью-Дели во время саммита Группы двадцати (G20) в сентябре. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, из общего числа представителей силовых структур в столице будут работать 80 тыс. столичных полицейских, а также 400 пожарных. Согласно представителю ВВС страны, наряду с полицией и военизированными формированиями власти "примут комплексные меры по воздушно-космической обороне в столице и близлежащих районах". В Нью-Дели также будут действовать системы борьбы с беспилотниками для предотвращения угроз с воздуха.

Согласно Reuters, особые меры по обеспечению безопасности были приняты в крупных отелях, таких как ITC Maurya, где остановится президент США Джо Байден.

Как пишет агентство, в июле премьер-министр страны Нарендра Моди торжественно открыл здание, в котором будет проводиться саммит (его постройка обошлась в $300 млн). Правительство также арендовало 20 пуленепробиваемых лимузинов стоимостью примерно $2,2 млн для перевозки лидеров стран-участниц, говорится в сообщении.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). РФ на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.