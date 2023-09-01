Берлин не раскрывает обстоятельства поездки президента Грузии в ФРГ

В правительстве также не уточнили, принимали ли они участие в планировании поездки

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Правительство ФРГ не раскрывает обстоятельства поездки президента Грузии Саломе Зурабишвили в Берлин, а также не уточняет, принимало ли оно участие в планировании.

"Пока что мне нечего сказать по этому поводу", - сказал на брифинге представитель МИД Германии Кристиан Вагнер. Аналогично высказался заместитель официального представителя кабмина Вольфганг Бюхнер. "Мы предоставим информацию [в случае поступления]", - отметил он.

Ранее правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" объявила о начале процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ правительства. Как пояснил председатель партии Ираклий Кобахидзе, Зурабишвили грубо нарушила конституцию, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина.

Ранее Администрация президента Грузии сообщила о запланированном визите Зурабишвили в Европу для проведения встреч с европейскими лидерами в поддержку получения республикой статуса кандидата в члены ЕС. Накануне Зурабишвили встретилась в Берлине с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. В пятницу запланирована ее встреча в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Правительство Грузии заявило, что до этого в письменном виде отказало Зурабишвили в запланированных поездках с августа по декабрь.