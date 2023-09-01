Додон осудил внедрение идеологии проевропейских партий в школы Молдавии

По распоряжению министерства образования и исследований страны о ЕС 1 сентября говорили во всех учебных заведениях

КИШИНЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Лидер Соцпартии, экс-президент Молдавии Игорь Додон осудил внедрение партийной идеологии в школах, где первый урок был посвящен идее интеграции в Евросоюз, которую пропагандирует правящая Партия действия и солидарности (ПДС).

"Почему идеология одной политической партии, такой как ПДС [президента] Майи Санду должна стать обязательной в школьной программе. Если предположить, что через два-три года правительство сменится вместе с внешнеполитическим курсом, то нам надо будет рассказывать детям в школах об интеграции в другом направлении? Я считаю это категорически неприемлемым. На первом уроке можно говорить о родине, любви к собственной стране, это было бы правильнее", - сказал Додон, отвечая на вопросы граждан в ходе прямого эфира, который транслировался в нескольких социальных сетях.

По распоряжению министерства образования и исследований Молдавии о Евросоюзе 1 сентября говорили во всех учебных заведениях страны, включая первые классы. В министерстве уточнили, что в разработке информационного пакета для учителей принимало участие представительство ЕС в Кишиневе.

Летом 2022 года главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество на фоне ситуации в соседней стране. Причем власти Молдавии объявили о начале процесса денонсации соглашений в рамках СНГ. Эти действия подверг критике Додон, который заверил, что эти соглашения будут восстановлены после смены власти в Молдавии.