В КНР приняли новые требования по контролю за распространением инфекционных заболеваний

В соответствии с новыми нормами, департаменты по контролю и профилактике заболеваний на всех уровнях должны регулярно обмениваться информацией по мониторингу с образовательными, медицинскими, транспортными и метеорологическими ведомствами, сообщили в Global Times

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Национальное управление по профилактике и контролю заболеваний КНР установило новые правила по контролю над эпидемиями, их изучению и оценке. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на попавшее в ее распоряжение постановление ведомства.

В нем отмечается, что в соответствии с новыми нормами, департаменты по контролю и профилактике заболеваний на всех уровнях должны регулярно обмениваться информацией по мониторингу с образовательными, медицинскими, транспортными и метеорологическими ведомствами. Кроме того, медицинские структуры национального и провинциального уровней должны формировать экспертные группы, участники которых обладают опытом в области профилактической и клинической медицины, а также управления чрезвычайными ситуациями в целях оценки риска возникновения крупных вспышек инфекционных заболеваний. На национальном уровне подобные исследования будут проводиться один раз в неделю, в то время как муниципальные и окружные учреждения должны проводить оценку один раз в месяц.

Как указывает издание, отчеты в рамках программы будут подразделяться на регулярные и тематические. При подготовке документов первой категории специалисты будут проводить комплексный анализ данных, чтобы установить вероятность распространения инфекционных заболеваний и разработать рекомендации по их профилактике. В отношении тематических оценок они будут исследовать развитие уже начавшихся вспышек эпидемий для определения мер по их оперативной ликвидации. К предлагаемым методам оценки риска возникновения эпидемий ведомство относит комплексные опросы, интервью с экспертами и методы количественного анализа, в том числе разработку динамических моделей распространения инфекционных заболеваний.

Департамент здравоохранения Пекина сообщил в конце августа, что коронавирусная инфекция по-прежнему остается самым распространенным инфекционным заболеванием в столице КНР. При этом в пятерку наиболее распространенных инфекций вошли (в порядке убывания числа зарегистрированных случаев) COVID-19, энтеровирусный везикулярный стоматит, диарея, грипп и туберкулез. Всего в Пекине было выявлено 11 080 случаев заражения инфекционными заболеваниями разных видов.