В Австрии не согласны с изоляцией большей части мира из-за его отказа от ценностей Запада

Их нужно доносить не в формате "интеллектуального неоколониализма", добавил глава МИД страны Александер Шалленберг

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Страны Запада не могут игнорировать большую часть человечества из-за ее отказа разделять либеральные ценности. Такое мнение выразил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью германскому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мой внешнеполитический курс в значительной степени основан на ценностях. Но все зависит от того, как их доносить: не сверху, так сказать, [в формате] интеллектуального неоколониализма, а на уровне глаз. Мир не черно-белый, особенно во внешней политике. Мы не можем вести диалог лишь со Швейцарией и Лихтенштейном. Мы не можем отменить и игнорировать три четверти человечества только потому, что они не такие, какими бы нам хотелось их видеть", - подчеркнул Шалленберг, комментируя свое отношение к концепции феминистской внешней политики Германии.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок проводит курс так называемой феминистской внешней политики, предусматривающий рост роли женщин в ведомстве и выстраивание диалога с другими государствами на основе их приверженности либеральным ценностям.