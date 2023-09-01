Замглавы комитета вооруженных сил Палаты представителей США назвал Тайвань страной

Отношения Соединенных Штатов и тайваньской стороны сильны и продолжают усиливаться, отметил Роб Уиттман

ГОНКОНГ, 1 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман в ходе поездки в Тайбэй назвал Тайвань страной. Об этом он заявил во время встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

"Отношения США и Тайваня сильны и продолжают усиливаться. Они основываются на доверии, взаимопонимании и взаимной выгоде для обеих наций", - сказал он. "У нас есть обязательство гарантировать то, чтобы мы наверстали задержки поставок по программам продажи вооружений иностранным вооруженным силам, которые существуют между двумя нашими странами", - добавил Уиттман.

Делегация конгрессменов включает пять человек. Их поездка проходит с 31 августа по 2 сентября.

В среду Комитет по иностранным делам Палаты общин британского парламента распространил доклад, в котором утверждалось, что Тайвань де-факто является независимым государством и обладает всеми необходимыми для этого признаками.

Позиция США

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CBS в сентябре 2022 года, что американские вооруженные силы будут защищать Тайвань в случае возможного "вторжения" со стороны Китая. В то же время он заверил, что Вашингтон не намерен поощрять попытки острова добиться независимости.