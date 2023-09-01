Президент Казахстана провел реорганизацию нескольких министерств

Правительству страны поручили обеспечить по согласованию с администрацией президента республики перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов и подведомственных им организаций

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому реорганизовано несколько министерств. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Реорганизовать Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан путем выделения из него Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения",- говорится в документе.

Кроме того, реорганизовано министерство индустрии и инфраструктурного развития республики путем разделения его на министерство транспорта и министерство промышленности и строительства с передачей им соответствующих функций.

Министерство информации и общественного развития преобразовано в министерство культуры и информации. Министерство культуры и спорта преобразовано в министерство туризма и спорта.

Правительству Казахстана поручено обеспечить по согласованию с администрацией президента республики перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов и подведомственных им организаций.