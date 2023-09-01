В США заявили, что решительно ответят на любую неспровоцированную атаку на Тайвань

Как указал зампредседателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман, Соединенные Штаты знают, "насколько важны мир и стабильность для Индо-Тихоокеанского региона"

ГОНКОНГ, 1 сентября. /ТАСС/. США решительно отреагируют на любую враждебную, неспровоцированную атаку на Тайвань. Об этом заявил заместитель председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман в ходе встречи в Тайбэе с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

"Любое враждебное, неспровоцированное нападение на Тайвань приведет к решительной реакции со стороны Соединенных Штатов", - приводит его слова офис главы администрации Тайваня.

Как указал он, США знают, "насколько важны мир и стабильность для Индо-Тихоокеанского региона". "Мы здесь для того, чтобы сделать все возможное для обеспечения мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Но мы знаем, что мир и стабильность строятся на фундаменте силы. Мы знаем, что сила является лучшим сдерживающим средством для тех, кто считает, что у них есть возможность совершать плохие поступки в этом регионе", - добавил Уиттман.

Делегация конгрессменов во главе с Уиттманом включает пять человек. Их поездка на Тайвань проходит с 31 августа по 2 сентября.

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.