1 сентября, 12:11
Задержание Саакашвили в Грузии

В Грузии заявили, что президент может избежать импичмента, если помилует Саакашвили

Депутат от политической группы "Гирчи" Александр Раквиашвили считает, что при таком исходе Саломе Зурабишвили хоть и сохранит пост президента, но дискредитирует себя

ТБИЛИСИ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили может избежать импичмента, если помилует бывшего главу государства Михаила Саакашвили. Такое мнение высказал депутат от политической группы "Гирчи" Александр Раквиашвили.

Читайте также
Эксплейнер
В чем обвиняют Михаила Саакашвили в Грузии

По его словам, если Зурабишвили пойдет на такой шаг, то основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" проголосует в парламенте против импичмента. В результате эта инициатива правящей партии "Грузинская мечта" не наберет нужные 100 голосов. "У "Национального движения" появляется рычаг воздействия на президента: если Мишу (Михаила Саакашвили - прим. ТАСС) не выпустите - поддержим импичмент", - сказал Раквиашвили журналистам.

Как считает депутат, при таком исходе Зурабишвили хоть и сохранит пост президента, но дискредитирует себя, так как правящая партия сможет навесить на нее ярлык "национала", то есть сторонника партии экс-президента. Помимо этого, фигуру Саакашвили можно будет использовать как "страшилку" для избирателей перед парламентскими выборами, которые намечены на осень 2024 года, полагает Раквиашвили.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в пятницу объявила о запуске процедуры импичмента в отношении президента. Причиной послужила ее поездка в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой правительство ей отказало. Таким образом, Зурабишвили нарушила конституцию, согласно которой президент может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабмина. Для объявления импичмента необходимо 2/3 голосов депутатов, то есть 100 из 150, а у "Грузинкой мечты" в парламенте чуть более 80 депутатов. 

Теги:
ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация