Глава военной разведки Украины признал большие потери в рядах ВСУ

По словам Кирилла Буданова, это реальность, к которой нужно привыкнуть

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что большое количество украинских военных погибли на фронте.

Отвечая на вопрос журналиста телеканала "1+1", как он переживает потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), Буданов отметил, что будет неправдой сказать, что легко.

"Потерь ведь много", - продолжил он, заявив, что это реальность, к которой нужно привыкнуть.

В середине августа американская газета The New York Times сообщала, что потери ВСУ, по оценкам западных чиновников и аналитиков, превысили с февраля 2022 года 150 тыс. человек убитыми и ранеными.