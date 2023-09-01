1 сентября, 12:13
Военная операция на Украине

Глава военной разведки Украины признал большие потери в рядах ВСУ

По словам Кирилла Буданова, это реальность, к которой нужно привыкнуть

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что большое количество украинских военных погибли на фронте.

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Отвечая на вопрос журналиста телеканала "1+1", как он переживает потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), Буданов отметил, что будет неправдой сказать, что легко.

"Потерь ведь много", - продолжил он, заявив, что это реальность, к которой нужно привыкнуть.

В середине августа американская газета The New York Times сообщала, что потери ВСУ, по оценкам западных чиновников и аналитиков, превысили с февраля 2022 года 150 тыс. человек убитыми и ранеными. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на УкраинеБуданов, Кирилл Алексеевич
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