Президент Казахстана освободил от должности четырех министров

Речь идет о министрах индустрии и инфраструктурного развития, информации и общественного развития, культуры и спорта, экологии и природных ресурсов

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от занимаемых должностей четырех министров. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Кроме того, Асхат Оралов освобожден от должности министра культуры и спорта, Зульфия Сулейменова - от должности министра экологии и природных ресурсов.

Ранее Токаев подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", согласно которому были реорганизованы некоторые министерства.