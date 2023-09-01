Глава Мали обсудил с делегацией из РФ вопросы укрепления сотрудничества в области обороны

Российскую делегацию возглавил замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Временный президент Мали полковник Ассими Гоита принял российскую делегацию во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым. В центре переговоров были вопросы укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности между двумя странами, а также ситуация в сфере безопасности в регионе Сахеля, сообщает информационный портал Maliweb.

Находящийся в поездке по региону Евкуров также посетил на текущей неделе Буркина-Фасо, где встретился с президентом этой африканской страны Ибрагимом Траоре.