1 сентября, 12:18

Глава Мали обсудил с делегацией из РФ вопросы укрепления сотрудничества в области обороны

Российскую делегацию возглавил замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Временный президент Мали полковник Ассими Гоита принял российскую делегацию во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым. В центре переговоров были вопросы укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности между двумя странами, а также ситуация в сфере безопасности в регионе Сахеля, сообщает информационный портал Maliweb.

Находящийся в поездке по региону Евкуров также посетил на текущей неделе Буркина-Фасо, где встретился с президентом этой африканской страны Ибрагимом Траоре. 

Теги:
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичМалиРоссия
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