На северо-востоке Сирии в столкновениях между курдами и арабами погибли свыше 40 человек

По сведениям телеканала Al Hadath, ополченцы арабских племен заняли город Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Ополченцы арабских племен, восставшие против присутствия курдских формирований на восточном берегу Евфрата, заняли город Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщил телеканал Al Hadath, это пятый по счету населенный пункт, оказавшийся в руках ополченцев, ранее им удалось освободить от курдов поселки Эш-Шахиль, Хаваидж, Эс-Суса и Зейбан.

По информации телеканала, ожесточенные бои с курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС) вспыхнули 27 августа. В ходе столкновений были убиты 25 ополченцев, 11 бойцов СДС и 9 мирных граждан, число раненых достигло 40.

Ранее так называемый Военный совет провинции Дейр-эз-Зор потребовал от СДС выпустить на свободу своего лидера шейха Ахмеда Хбейля, задержанного курдами 27 августа. Хбейль в 2017-2019 годах выступал союзником курдов в войне против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). После ареста главы Военного совета его брат Джаляль Хбейль призвал арабских жителей к неповиновению курдским властям в подконтрольных СДС районах на северо-востоке Сирии.

24 июля шейхи местных племен высказались за возвращение под суверенитет сирийского государства подконтрольных курдам районов в Хасеке, Ракке и Дейр-эз-Зоре. На собрании в городе Эль-Меядин они заявили, что "СДС превратились в марионеточные формирования, защищающие военные базы США".

На северо-востоке Сирии находится около 900 американских военнослужащих, которые размещены на девяти военных базах, крупнейшая из них расположена в Телль-Бейдаре в 620 км от Дамаска.