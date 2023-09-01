1 сентября, 12:14,
обновлено 1 сентября, 12:26
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване сообщили о четырех погибших военных в результате обстрела ВС Азербайджана

По данным Минобороны Армении, еще один получил ранение

ЕРЕВАН, 1 сентября. /ТАСС/. Четверо армянских военных погибли, один получил ранение в результате обстрела азербайджанских ВС на границе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении.

"В результате азербайджанской провокации с армянской стороны четверо погибших и один раненый. Данные погибших военнослужащих, а также сведения о состоянии здоровья раненого военнослужащего министерство обороны опубликует позднее, предварительно уведомив в надлежащем, установленном порядке семьи военнослужащих", - отмечается в заявлении. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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