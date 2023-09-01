Spiegel: в ФРГ сомневаются в реализации планов по новому контингенту в Литве

Пока различные департаменты МО ФРГ лишь собирают список открытых вопросов, не приступив к их решению, отмечает журнал

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Представители Вооруженных сил ФРГ на разных уровнях выражают сомнения, что обещания о новом контингенте в Литве, которые дал министр обороны Борис Писториус, получится сдержать. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Писториус в конце июня заявил, что Германия после создания необходимой инфраструктуры намерена разместить в Литве на долгосрочную перспективу дополнительные 4 тыс. военных с целью укрепления восточного фланга НАТО. В Вильнюсе рассчитывают, что это получится сделать к 2026 году.

Журнал сообщает, что с июня, когда было объявлено о планах, "мало чего произошло". Пока различные департаменты МО ФРГ лишь собирают список открытых вопросов, не приступив к их решению. "Среди военных растет беспокойство по поводу того, получится ли вообще выполнить эту миссию", - пишет еженедельник.

Авторы перечисляют целый ряд проблем, которые стоят на пути реализации планов Минобороны. В частности, до сих пор Бундесвер участвовал в контингентах на ротационной основе, а в случае с Литвой речь идет долгосрочном присутствии. Это означало бы создание рядом с местом дислокации дополнительных 4 600 мест в школах и детских садах - для семей военнослужащих. Сложности возникли бы с организацией переезда и оплаты труда воспитателей и учителей, которых и так недостаточно в самой Германии.

"Некоторые солдаты сообщили, что их семьи боялись перевозить детей так близко к российской границе", - говорится также в статье.