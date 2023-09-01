Приднестровье ответит на преследования своих граждан Молдавией по закону "о сепаратизме"

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский подчеркнул, что "закон о сепаратизме" является "ущербным, недальновидным и кроме эскалации конфликта ничего не сможет сгенерировать"

КИШИНЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Приднестровья предпримут ответные меры если приднестровцев будут преследовать после принятия парламентом Молдавии закона "Об уголовной ответственности за сепаратизм".

"В случае задержания хоть одного нашего гражданина, независимо от его должностного статуса, ответные меры будут со стороны Приднестровья. В этом даже не сомневайтесь. Я общаюсь, конечно, с молдавскими руководителями на том или ином уровне, я это пытаюсь объяснить", - заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский на пресс-конференции в Тирасполе.

Он подчеркнул, что "закон о сепаратизме", принятый молдавскими депутатами, - "ущербный, недальновидный и кроме эскалации конфликта ничего не сможет сгенерировать".

"Напрямую они этот закон еще не применяли в отношении приднестровцев. Честно могу сказать, что опасность, существует. Будем наблюдать. Но то, что мы будем защищать своих граждан, то в этом не сомневайтесь", - отметил лидер Приднестровья.

Парламент Молдавии утвердил в феврале наказания за сепаратизм, заговор против государства, а также незаконную информационную деятельность. Ряд статей касаются заговора против государства, несанкционированного сбора информации, создания незаконной информационной структуры, контактов с другими государствами или иностранными организациями в целях шпионажа. Нарушителям грозит лишение свободы или крупный штраф.

Ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что введенные в уголовный кодекс санкции за сепаратизм "сделают представителей Приднестровья более сговорчивыми на переговорах с Кишиневом". В Тирасполе выразили обеспокоенность таким подходом, предупредив о принятии ответных мер. О том, что закон может негативно сказаться на переговорах по приднестровскому урегулированию, заявил действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи. Действия молдавской стороны осудила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, они не прибавят взаимопонимания между Кишиневом и Тирасполем на фоне ухудшающихся отношений.