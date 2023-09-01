Токаев назначил трех своих помощников

Речь идет о Руслане Желдибае, Ержане Казыхане и Ержане Жиенбаеве

АСТАНА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Руслана Желдибая, Ержана Казыхана и Ержана Жиенбаева на должности помощников президента республики. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Назначить Желдибая Руслана Султанулы помощником президента республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям; Казыхана Ержана Хозеулы - помощником президента Республики Казахстан по международным вопросам; Жиенбаева Ержана Нурлановича - помощником президента Республики Казахстан по правовым вопросам", - говорится в сообщении.

Ранее Желдибай занимал должность заместителя руководителя администрации президента - пресс-секретаря президента Казахстана. Казыхан до назначения занимал пост заместителя руководителя администрации президента - специального представителя президента по международному сотрудничеству. Жиенбаев ранее занимал должность заместителя руководителя администрации президента.

1 сентября Токаев подписал указ о реорганизации администрации главы государства, согласно которому упраздняются должности заместителей ее руководителя.