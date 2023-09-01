В Сирии проведут ДНК-тесты для увеличения числа детей, которых можно вернуть в России

В ближайшее время специалисты аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка планируют отправиться в республику за группой российских детей

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Специалисты аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка планируют в ближайшее время отправиться в Сирию за группой детей из России. Также планируется провести ДНК-тесты для увеличения числа российских детей, которые будут возвращены в РФ, сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мы сейчас готовим очередной выезд в Сирию за группой детей, ведем переговоры о количестве, планируем забор еще биоматериала для тестов ДНК у детей, чтобы определить родство, и чтобы наши списки тех детей, которых мы могли пробовать вернуть на Родину, увеличились. Я очень надеюсь, что в ближайшее время мы сможем вас порадовать очередных привозом наших российских маленьких граждан", - сказала Львова-Белова.

Ранее в докладе Львовой-Беловой о работе за 2022 год сообщалось, что в Россию возвращено 69 несовершеннолетних, а общее число возвращенных с территории Сирии, Ирака, Пакистана детей составило уже более 400. В докладе также отмечено, что с момента возвращения в Россию первой группы детей проводится мониторинг с целью анализа работы по социальной адаптации несовершеннолетних, возвращенных из зон боевых действий из государств Ближневосточного региона. Данный мониторинг проводится как федеральным уполномоченным, так и детскими омбудсменами в регионах.