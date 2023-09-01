СМИ: на юге КНР эвакуировали более 460 тыс. человек из-за супертайфуна "Саола"

По информации China Daily, администрация провинции Гуандун повысила степень готовности реагирования на чрезвычайные ситуации до наивысшего уровня

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Более 460 тыс. человек эвакуировали в провинции Гуандун на юге Китая в связи с приближением тайфуна "Саола". Об этом сообщила газета China Daily.

По ее информации, администрация провинции повысила степень готовности реагирования на чрезвычайные ситуации до наивысшего уровня. Начальным и средним школам, а также детским садам в 13 городах провинции рекомендовано перенести начало учебного года на 4 сентября, почти 85 тыс. рыболовецких судов вернулись в гавани, 82 прибрежных курорта временно прекратили свою работу. Около 64 тыс. спасателей и работников ремонтных служб переведены в режим ожидания в семи городах по всей провинции.

Как отмечает издание, согласно прогнозу метеорологического, гидрологического и морского департаментов, супертайфун должен обрушиться на провинцию Гуандун в пятницу вечером. Власти города Шэньчжэнь на юге Китая в пятницу приостановят работу всех учреждений, коммерческих организаций и транспорта. В их уведомлении уточняется, что с 16:00 по местному времени (11:00 мск) все компании, магазины и рынки должны прекратить деятельность. Еще через три часа будет приостановлено движение транспорта. В провинции приостановлено движение 4,1 тыс. поездов и 67 маршрутов водного пассажирского сообщения. В международном аэропорту Цзеян Чаошань отменены около 60 рейсов.

Метеорологическая обсерватория Гонконга, расположенного к югу от провинции Гуандун, также повысила уровень штормового предупреждения до предпоследнего уровня, так как эпицентр тайфуна пройдет в море, в 40 км к югу от города. Метеорологи отметили, что скорость ветра в центре тайфуна составляет 43 м/с, а его радиус - около 150 км.