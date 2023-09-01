В Сингапуре завершилось голосование на президентских выборах.

Если все пойдет по плану, сингапурцы должны получить первое представление о результатах примерно к 22:00-23:00 по местному времени

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах в Сингапуре завершилось. Об этом сообщила газета The Straits Times.

По ее информации, все 1 264 избирательных участка официально закрылись, а урны для голосования скоро будут доставлены в центры подсчета голосов. Если все пойдет по плану, сингапурцы должны получить первое представление об исходе президентских выборов примерно к 22:00-23:00 по местному времени (17:00-18:00 мск), сообщает газета.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (03:00 мск) и работали до 20:00 (15:00 мск).

В выборах участвуют три кандидата: бывший старший министр и экс-заместитель премьер-министра Тарман Шанмугаратнам, финансист Нг Кок Сонг и бизнесмен Тан Кин Лиан. В этом году на президентский пост могут претендовать кандидаты, относящиеся ко всем трем проживающим в Сингапуре этническим группам (китайцы, малайцы, индийцы), потому что в ходе пяти последних кампаний, начиная с выборов 1993 года, на него избирались представители каждой из них.

Сингапур - парламентская республика, реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра. Президент Сингапура утверждает лиц на ключевые должности, в частности главного судью, генерального прокурора, председателя и членов комиссии по государственной службе, начальника сил обороны и комиссара полиции. Он назначает премьер-министра, который, по его мнению, с наибольшей вероятностью вызовет доверие большинства депутатов парламента. Президент также наделен правом вето в отношении законопроектов в сфере финансов (вето может быть преодолено парламентом большинством в две трети голосов). Кроме того, он объявляет помилование, участвует в антикоррупционной деятельности, принятии решений по внутренней безопасности и религиозным вопросам.