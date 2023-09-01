1 сентября, 12:30

ВМС Индии рассчитывают получить новый авианосец, построенный на верфях страны

Он будет таким же, как авианосец "Викрант", сообщил главком ВМС Индии Хари Кумар

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Индийские военно-морские силы намерены заказать новый авианосец, разработанный и построенный в Индии. Об этом сообщил главком ВМС Индии адмирал Хари Кумар, выступая на верфи компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited в Мумбаи во время церемонии спуска на воду нового индийского фрегата "Махендрагири". Церемонию транслировали индийские телеканалы.

"Мы работаем над третьим авианосцем, который будет таким же, как авианосец "Викрант". Мы накопили большой опыт во время строительства этого авианосца. Мы рассматриваем возможность создания авианосца, следующего за ним", - сказал Кумар.

"Я бы сказал, готовится повторный заказ. Мы разрабатываем обоснование для него", - добавил адмирал.

В настоящее время в составе ВМС Индии два авианосных корабля. Это "Викрант" - первый авианосец собственной индийской разработки и постройки (в переводе с санскрита - "храбрец", "смельчак"), который был принят в состав флота в прошлом году, - и "Викрамадитья" (назван в честь легендарного индийского царя) - бывший российский авианесущий крейсер "Адмирал Горшков", переоборудованный по индийскому заказу. 

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