Глава МИД Эстонии призвал не допускать послов РФ и Белоруссии на Нобелевскую церемонию

Западные страны едины в вопросе изоляции россиян и белорусов на международной арене, отметил Маргус Цахкна

ВИЛЬНЮС, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал не допускать представителей России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме.

"Мы едины в вопросе изоляции россиян и белорусов на международной арене, но все равно в Москве и Минске сохраняется некоторая надежда на дружеский сигнал с Запада. Мы должны оставить эту ошибку в прошлом. Ни одно официальное лицо из этих стран не должно быть приглашено на церемонию вручения Нобелевских премий", - написал глава эстонского МИД в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Нобелевский фонд сообщил, что вновь примет послов России и Белоруссии на церемонии вручения премий 2023 года в Стокгольме, хотя в 2022 году решил не приглашать представителей двух стран из-за спецоперации РФ на Украине. В заявлении фонда РФ и Белоруссия напрямую не упоминаются, но в нем говорится, что приглашены "послы всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии". По мнению агентства Reuters, это заявление означает, что представители РФ и Белоруссии вновь смогут присутствовать на подобных мероприятиях.

В 2022 году Нобелевский фонд не пригласил послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевских премий 2022 года в связи с началом специальной военной операции на Украине. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это решение Нобелевского фонда стало очередным примером политизации и русофобских настроений, которые поразили все слои шведского общества. Оно никак не повлияет на решимость России отстаивать свои интересы на международной арене, подчеркнула Захарова.

Каждый год в начале октября в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) проходит Нобелевская неделя, в течение которой объявляются лауреаты Нобелевских премий по физике, химии, физиологии и медицине, литературе, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля. В 1895 году он составил завещание, согласно которому, доход от его капитала должен каждый год делиться на пять равных частей и распределяться в виде премий. Эти награды присуждаются с 1901 года. В этом году Нобелевская неделя пройдет со 2 по 9 октября.

Российские и советские деятели науки и культуры неоднократно становились лауреатами премий. Среди них ученые Иван Павлов, Лев Ландау, Андрей Сахаров, писатели Борис Пастернак, Михаил Шолохов, журналист Дмитрий Муратов.