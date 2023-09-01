Пограничники не пропустили более 100 тыс. мигрантов в Болгарию с начала года

Глава МВД Болгарии Калин Стоянов уточнил, что до конца июля границу пытались незаконно перейти 103 745 иностранных граждан

СОФИЯ, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники пограничной охраны помешали нелегально пересечь болгаро-турецкую границу более 100 тыс. мигрантам с начала 2023 года. Об этом сообщил глава МВД Калин Стоянов.

"Миграционный поток уже на протяжении длительного времени оценивается как очень серьезный, особенно в летний период, когда мы отметили увеличение попыток незаконного пересечения нашей границы с Турцией по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 57%. Считаем, что в настоящее время болгарская пограничная полиция справляется со своей работой успешно", - заявил министр, отвечая на вопросы депутатов парламента. Трансляцию заседания парламента вело Болгарское национальное телевидение.

Стоянов уточнил, что до конца июля границу пытались незаконно перейти 103 745 иностранных граждан, а за последние сутки - около 1 тыс. человек.