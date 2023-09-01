В Греции прокомментировали кражи из музея в Лондоне

Они усиливают требование вернуть в Афины шедевры Парфенона, заявила министр культуры Греции Лина Мендони

АФИНЫ, 1 сентября. /ТАСС/. Кражи сокровищ из Британского музея в Лондоне усиливают требование Греции вернуть в Афины хранящиеся там шедевры храма Парфенон. Об этом заявила министр культуры Греции Лина Мендони в парламенте, отвечая на депутатский запрос.

Говоря об инциденте с кражей сотен предметов из коллекций Британского музея, Мендони сказала, что Греция "очень внимательно следит за этой темой". "Мы постоянно подкрепляем наши аргументы доказательствами того, что Греция защищает культурные блага, демонстрирует их и управляет ими наилучшим образом, как с научной, так и с технической точек зрения. Недавние кражи [из Британского музея] усиливают наше требование о воссоединении скульптор в Афинах, в Музее Акрополя", - сказала она.

Министр культуры отметила, что "сам этот факт [краж] ставит серьезный вопрос доверия к данной музейной организации с точки зрения защиты, хранения и безопасности ее экспонатов". По словам Мендони, "скульптуры храма Парфенона не получили должного ухода и защиты за десятилетия их экспонирования в Британском музее", поскольку "плохое обращение с ними и наносимый им ущерб носят давний и продолжительный характер". "Недавние кражи подтверждают, что руководство музея не заботится о защите коллекций и не принимает соответствующих мер безопасности и охраны", - сказала она.

По словам министра, с 2019 года правительство премьер-министра Кириакоса Мицотакиса систематически, серьезно, ответственно и эффективно работает над достижением национальной цели по воссоединению в афинском музее Акрополя скульптур Парфенона, часть которых находится в Британском музее. "Мицотакис - первый премьер-министр, который официально поставил перед своим коллегой, премьер-министром Великобритании, вопрос о воссоединении скульптур [храма Парфенон]", - сказала она.

Глава Минкульта подтвердила "единодушную, ясную и неизменную позицию Греции", которая "не признает никаких прав собственности Британского музея на эти скульптуры", поскольку считает их "результатом грабежа с разрушением храма и воровства". "Греция обязана требовать и добиваться любыми законными и подходящими средствами возвращения скульптур и их воссоединения в музее Акрополя. Это вопрос морали и справедливости", - сказала она.

В конце августа в интервью корпорации Би-би-си экс-глава британского Минфина (2010-2016) Джордж Осборн, который с 2021 года занимает пост председателя правления Британского музея, сообщил, что из его коллекций были украдены 2 тыс. предметов, и музею удалось вернуть часть предметов, которые незаконно вынесены и проданы коллекционерам. В коллекции Британского музея более 8 млн предметов, но в его залах экспонируется лишь около 80 тыс. По данным британских СМИ, похищенные украшения, относящиеся к периоду от XV века до нашей эры и до XIX века нашей эры, хранились в запасниках, где использовались для научной и исследовательской работы. Председатель правления музея признал, что далеко не все предметы из его обширной коллекции были внесены в каталоги, и знающий об этом злоумышленник имел возможность выносить их из здания, почти не рискуя вызвать подозрения.

Скульптуры Парфенона

В 1801 году бывший британский посол в Константинополе лорд Элгин получил разрешение султана управлявшей тогда Грецией Османской империи на то, чтобы сделать чертежи и создать копии древностей афинского Акрополя. Однако агенты Элгина в течение 1801-1811 годах вывезли из Афин почти половину уцелевших скульптур храма. Некоторые из них они подбирали у подножия Парфенона, а другие варварски выламывали из стен здания. В 1816 году коллекция похищенных артефактов Парфенона была выкуплена у Элгина Британским музеем.

Всего лорд Элгин переправил в ХIХ веке в Англию 12 фигур с фронтонов Парфенона, множество плит с орнаментами, кариатиду из портика храма Эрехтейон и ряд других бесценных фрагментов. То, что осталось у Греции, демонстрируется в открытом в 2009 году новом Музее Акрополя. Афины добиваются воссоединения всей скульптурной композиции Парфенона. Греческие власти неоднократно требовали от Лондона возвращения "коллекции Элгина" как неотъемлемой части национального достояния, но британская сторона отказывает в этом Греции.

Эксперты ставят под сомнение юридическую законность действий Элгина и его агентов, которые основывались на фирмане (разрешении) османского султана. Считается, что оригинальный документ не сохранился, а имеется лишь его перевод на итальянский язык. Как подчеркнула в 2008 году комиссия специалистов, анализировавшая фирман султана, хранящийся в Британском музее, этот документ "не содержит ни подписи, ни печати султана", а потому не может считаться законным подтверждением правомерности нахождения артефактов Парфенона в Великобритании.