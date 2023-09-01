Импичмент президенту Грузии и попытка высадки десанта в Крыму. Главные события 1 сентября

Импичмент президенту Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" начала процедуру импичмента в отношении президента страны Саломе Зурабишвили. Причиной послужила ее поездка в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой ей было отказано. Председатель объединения Ираклий Кобахидзе заявил, что она грубо нарушила конституцию, согласно которой глава государства может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия правительства.

Депутат от политической группы "Гирчи" Александр Раквиашвили отметил, что Зурабишвили может избежать отстранения от должности, если помилует экс-президента Михаила Саакашвили. По его словам, в таком случае партия "Единое национальное движение" проголосует в парламенте против и инициатива не наберет нужные 100 голосов.

Попытка ВСУ высадиться на побережье Крыма

Морская авиация Черноморского флота (ЧФ) сорвала попытку ВСУ высадиться в Крыму для совершения терактов. Российские войска уничтожили четыре военных катера и до 50-и украинских военнослужащих. В Минобороны отметили, что ЧФ установил постоянный контроль обстановки в акватории Черного моря.

Смягчение условий ипотеки для IT-специалистов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому IT-спeциалисты в возрасте до 36 лeт смогут оформить льготный ипотeчный кредит бeз учета трeбований к уровню минимальной зарплаты. В правительстве рассчитывают, что исключeние зарплатного ценза позволит большeму числу работников отрасли приобрести жильe на выгодных условиях.

Заступление "Сармата" на боевое дежурство

Стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство, сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. Однако из продемонстрированной презентации ведомства следует, что постановка комплекса на боевое дежурство запланирована на 2024 год.

Сокращение числа российских дипломатов в Дании

МИД Дании проинформировал посла России в королевстве Владимира Барбина о сокращении числа российских дипломатов в Копенгагене до пяти. Количество административно-технических сотрудников требуется сократить до 20 человек.