В Германии ущерб для компаний от кибератак в 2023 году составит €206 млрд

Этот показатель уже в третий раз подряд превышает отметку в €200 млрд, говорится в исследовании BITKOM

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Германские компании в нынешнем году потеряют порядка €206 млрд в результате кражи IT-оборудования и данных, а также шпионажа. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Федеральным объединением информационных, телекоммуникационных и компьютерных технологий (BITKOM), в ходе которого было опрошено более 1 000 компаний.

Как показали данные опроса, количество кибератак, приписываемых организованной преступности, значительно возросло. Так, 52% компаний заявили, что из-за кибератак ощущают угрозу своему существованию. "Германская экономика является весьма привлекательной мишенью для преступников и враждебных нам стран", - пояснил глава BITKOM Ральф Винтергерст.

Общий ущерб, нанесенный кражей IT-оборудования и данных, промышленным шпионажем, по его словам, оценивается в этом году в €206 млрд. Этот показатель уже в третий раз подряд превышает отметку в €200 млрд. В 2022 году это значение составляло €203 млрд, в 2021 году - €223 млрд. Вместе с тем 82% опрошенных предприятий сообщили, что за последние 12 месяцев чаще подвергались кибератакам.

В то же время в BITKOM утверждали, что все больше атак исходит из Китая и России. Однако 51% компаний указали, что опасения по поводу массовых кибератак после начала конфликта на Украине не оправдались. При этом 75% предприятий считают, что органы безопасности ФРГ бессильны перед кибератаками из-за границы.

Ранее вице-президент Федерального ведомства по уголовным делам Мартина Линк сообщила, что количество киберпреступлений в Германии снизилось на 6,5% в 2022 году, однако риск атак, целью которых является нанесение ущерба IT-структурам германских компаний и частных лиц, по-прежнему очень высок. Она также подчеркнула, что число атак, исходящих из-за рубежа, выросло более чем на 8%. Причем этот показатель не входит в 136 865 случаев кибератак, зарегистрированных в ФРГ в прошлом году.