Лидер республики Вадим Красносельский выразил сожаление, что решение по приднестровскому вопросу в формате "пять плюс два" фактически заморожено

КИШИНЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Приднестровье заинтересовано в активизации переговоров по урегулированию конфликта в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), где непризнанная республика имеет равный с участниками политический голос. Об этом заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский на прошедшей в пятницу в Тирасполе пресс-конференции.

"Приднестровье в этом формате имеет равный голос наравне со всеми, равные права и равные обязанности. Мы там субъект, политический субъект. Если этот формат ликвидировать, нас просто лишат, по большому счету, политического голоса", - пояснил Красносельский. Он подчеркнул, что "всегда готов встретиться с представителями стран входящих в этот формат и договариваться о мире".

Лидер Приднестровья выразил сожаление, что переговоры по приднестровскому урегулированию в этом формате в настоящее время фактически заморожены. "Формат "пять плюс два" не собирается. Я предполагаю, он и не соберется в ближайшей перспективе. При этом все участники формата "пять плюс два", кроме Приднестровья, согласны с той формулировкой, что пока идут боевые действия между Украиной и Россией, этот формат не соберется", - отметил он.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев обвинил власти Молдавии в блокировании процесса переговоров по урегулированию конфликта. Он выразил озабоченность активной милитаризацией Молдавии, которая, по его словам, ведет к эскалации.

Переговоры по приднестровской проблематике, которые проходят в формате "пять плюс два" не проводятся уже несколько лет. Последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, а затем конфликтом между Россией и Украиной. Двусторонние отношения между берегами Днестра охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским.