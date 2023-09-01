В Южной Осетии разрешили пересекать границу с Грузией родным одиноких и пожилых граждан

Решение приняли для оказания им помощи в хозяйственных вопросах, сообщили в пресс-службе главы закавказской республики

ЦХИНВАЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Южной Осетии разрешили пересекать границу с Грузией родственникам одиноких и пожилых жителей приграничного Ленигорского района республики для оказания им помощи. Решение принял Совет безопасности Южной Осетии, заседание прошло под председательством президента республики Алана Гаглоева.

Как сообщила пресс-служба главы закавказской республики, Гаглоев провел оперативное совещание с членами Совбеза, на котором был рассмотрен вопрос о выдаче пропусков для пересечения государственной границы через пункт пропуска "Раздахан" родственникам одиноких и пожилых жителей Ленингорского района.

"Решением Совета безопасности родственникам одиноких и пожилых жителей Ленингорского района разрешено выдать одноразовые пропуска для пересечения государственной границы через МПГГ "Раздахан" в упрощенном порядке для оказания помощи в решении хозяйственных вопросов вышеуказанных граждан к зимнему периоду в соответствии со списком, согласованным с Комитетом госбезопасности Республики Южная Осетия сроком на три месяца с момента выдачи пропусков", - говорится в сообщении пресс-службы.

Контроль за исполнением решения возложен на cекретаря Совета безопасности Республики Южная Осетия Анатолия Плиева.

Граница Южной Осетии с Грузией была закрыта с сентября 2019 года в связи с обострившейся обстановкой в приграничье, вызванной выставлением грузинского блокпоста в районе югоосетинского села Уиста. В августе прошлого года Совбез Южной Осетии разрешил жителям приграничных районов пересекать границу с Грузией с 20 по 30 число каждого месяца.