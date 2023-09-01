В Белоруссии сообщили, что на учениях военные ОДКБ восстанавливают технику и пекут хлеб

Как отметили в Минобороны республики, в ходе учений также отрабатываются практические вопросы массовой выдачи горюче-смазочных материалов сводному подразделению КСОР ОДКБ

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Отработка восстановления поврежденной техники и обеспечения топливом сводного подразделения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проходит в рамках начавшихся в Белоруссии оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023". Об этом сообщило Минобороны республики.

"В ходе специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ "Эшелон-2023" отрабатываются вопросы организации материально-технического обеспечения. На одном из участков практических действий организован сборный пункт поврежденных машин, где ведутся восстановительные работы колесной и гусеничной техники силами ремонтно-восстановительного батальона", - говорится в сообщении.

В ходе учений также отрабатываются практические вопросы массовой выдачи горюче-смазочных материалов сводному подразделению КСОР ОДКБ. Кроме того, проводится занятие по эвакуации раненых в гражданскую больницу, отрабатываются совместные действия военнослужащих медицинской роты и персонала медучреждения.

"Для организации хлебопечения оборудован полевой хлебозавод. Хлебопекарный блок производит более 500 кг в сутки, а отделение хлебопечения позволяет выпекать хлеб в объеме до 6 тонн за день", - проинформировали в белорусском оборонном ведомстве.

В рамках "Боевого братства - 2023" на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября проходят пять совместных и специальных учений. На учениях КСОР "Взаимодействие" отрабатывается применение сил и средств системы коллективной безопасности для урегулирования кризисной ситуации в Восточноевропейском регионе ОДКБ. Подразделения разведки задействуются в учениях "Поиск", в ходе учений "Эшелон" отрабатываются действия сил и средств материально-технического обеспечения. На специальных учениях "Барьер" создается совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Подразделения МЧС участвуют в специальных учениях "Скала". В мероприятиях принимают участие национальные контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Помимо этих стран, в ОДКБ также входит Армения. Всего для участия заявлено более 2 500 военнослужащих и более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.