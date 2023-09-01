Коалиция оппозиции в Индии сформировала координационный комитет для подготовки к выборам

Он, в частности, будет отвечать за разработку стратегии предвыборной кампании

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сентября. /ТАСС/. Коалиция индийских оппозиционных партий I.N.D.I.A. сформировала координационный комитет для подготовки к всеобщим парламентским выборам в 2024 году. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии Индийский национальный конгресс, депутат парламента Рахул Ганди.

Двухдневная встреча лидеров партий - членов коалиции проходила в Мумбаи и завершилась в пятницу принятием резолюции. В ней они заявляют о решимости участвовать в предстоящих выборах "совместно, насколько это будет возможно", ускорить процесс распределения кандидатов по округам, начать организацию митингов по всей стране, а также координировать предвыборные мероприятия через совместные координационные органы.

"Партии на этой сцене [принявшие участие во встрече] представляют 60% населения. Если они объединятся, то БДП (правящая в стране "Бхаратия джаната пати" - прим. ТАСС) будет невозможно выиграть выборы. Наша задача состоит в том, чтобы объединить усилия наиболее эффективным способом. Первый шаг в этом направлении - создание координационного комитета", - заявил Ганди на итоговой пресс-конференции после встречи.

Координационный комитет будет также отвечать за разработку стратегии предвыборной кампании, а реализовывать ее будет специальный подкомитет по выборам. Также создаются рабочие группы по взаимодействию со СМИ и информационной кампании в социальных сетях

О создании альянса I.N.D.I.A. (Indian national developmental inclusive alliance - Индийский национальный инклюзивный альянс развития) было объявлено 18 июля, при этом первая встреча лидеров будущей коалиции состоялась в июне. Объединение из почти 30 партий станет главным конкурентом ведомой БДП коалиции "Национальный демократический альянс", в который входят почти 40 партий.

В нынешнем составе Лок Сабхи (нижней палаты парламента Индии) БДП контролирует абсолютное большинство мест. В 2024 году в стране пройдут очередные всеобщие выборы, на которых оппозиционные партии надеются одержать победу и прервать почти 10-летнее правление Нарендры Моди. При этом результаты опросов общественного мнения показывают высокий уровень одобрения работы Моди, а наблюдатели склоняются к тому, что у БДП есть высокие шансы добиться победы в 2024 году.