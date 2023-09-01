1 сентября, 13:27
Палестино-израильский конфликт

ХАМАС высоко оценил приверженность Ливии отказу от нормализации с Израилем

Глава Политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания отметил, что "позиция Ливии представляет собой решительную поддержку палестинского народа перед лицом израильского оккупационного правительства"

КАИР, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Политбюро палестинского движения ХАМАС, под административным управлением которого находится сектор Газа, Исмаил Хания высоко оценил позицию Ливии по отказу от нормализации отношений с Израилем. Как сообщил телеканал Libya al-Ahrar, Хания провел в четверг телефонные переговоры с главой Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи.

"Палестинцы всех фракций восприняли позицию Ливии с гордостью в свете негативных веяний, которые подули в некоторых арабских столицах в отношении нормализации отношений с врагом", - подчеркнул Хания в разговоре с аль-Менфи. Хания отметил, что "позиция Ливии представляет собой решительную поддержку палестинского народа перед лицом израильского оккупационного правительства".

Аль-Менфи со своей стороны выразил "твердую и непоколебимую позицию Ливии по палестинскому вопросу", подчеркнув, что "Ливия не перейдет красные линии в своих отношениях с Палестиной".

На прошлой неделе глава Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба отстранил от должности министра иностранных дел и международного сотрудничества Наджлу Мангуш из-за ее встречи с израильским коллегой Эли Коэном. В отношении главы МИД было начато расследование. По данным газеты Yedioth Ahronoth, Коэн тайно встретился с Мангуш в Риме при содействии главы МИД Италии Антонио Таяни. Это были первые переговоры министров иностранных дел Израиля и Ливии. На фоне заявлений о прошедшей встрече глав МИД двух стран прошли небольшие акции протеста в Ливии. 

Теги:
ПалестинаЛивияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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