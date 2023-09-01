1 сентября, 13:43,
обновлено 1 сентября, 13:59

СБ ООН проведет 20 сентября заседание по Украине

В программе тема обозначена как "Поддержание международного мира и безопасности: Поддержание целей и принципов Устава ООН через эффективную многосторонность: Обеспечение мира и безопасности Украины"

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН 20 сентября в ходе недели высокого уровня Генассамблеи проведет открытые дебаты по Украине. Об этом говорится в распространенной программе работы Совбеза на этот месяц.

В сентябре председательство перешло к Албании. В программе тема обозначена как "Поддержание международного мира и безопасности: Поддержание целей и принципов Устава ООН через эффективную многосторонность: Обеспечение мира и безопасности Украины".

Хотя уровень представительства не указан, но, учитывая приезд некоторых лидеров и министров на Генассамблею, можно ожидать министерского формата встречи. Как ранее заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, возможно, что на неделю высокого уровня прибудет президент Украины Владимир Зеленский. 

Теги:
УкраинаСШАЗеленский, Владимир АлександровичТомас-Гринфилд, Линда
© Информационное агентство ТАСС
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