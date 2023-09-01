В Египте сообщили о начале военных учений с США Bright Star с участием 34 стран

Они проходят на египетских военных базах, сообщил официальный представитель ВС арабской республики

КАИР, 1 сентября. /ТАСС/. Совместные учения Египта и США с участием 34 стран Bright Star 2023 с участием 34 стран начались на египетских военных базах. Об этом сообщил официальный представитель ВС арабской республики на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его данным, учебные маневры начались 31 августа и продлятся до 14 сентября на расположенной на севере Египта крупной военной базе Мухаммед Нагиб, а также нескольких других базах ВВС и ВМС арабской республики. В учениях принимают участие более 8 тыс. военнослужащих из 19 стран, представители еще 15 государств выступают в качестве наблюдателей.

Первые учения Bright Star состоялись в 1980 году и до 2009 года традиционно проходили раз в два года, считались крупнейшими на Ближнем Востоке, а участие в них принимали контингенты и наблюдатели из ряда других государств. В 2018 году эти учения стали крупнейшими за всю их историю, когда участие в них приняли также подразделения сухопутных войск, ВМС и ВВС Великобритании, Греции, Иордании, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Франции. В качестве наблюдателей были приглашены представители 16 государств, а США отправили тогда на маневры 800 военнослужащих.