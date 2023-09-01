1 сентября, 14:45

Киргизия открыла генконсульство в Санкт-Петербурге

В ведомстве отметили, что консульский округ включает Санкт-Петербург, территории республик Карелии и Коми, а также Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Генконсульство Киргизии открылось 1 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Киргизии.

"1 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге открыто генеральное консульство Кыргызской Республики в целях дальнейшего развития экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества с российской стороной", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД.

В ведомстве отметили, что консульский округ включает Санкт-Петербург, территории республик Карелии и Коми, а также Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей.

Консульства Киргизии также работают в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. 

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