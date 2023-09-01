Глава военной разведки Украины считает нужным перенести боевые действия на территорию РФ

По словам Кирилла Буданова, чем шире будут операции Украины, тем лучше

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые действия нужно перенести на территорию России.

При этом в воскресенье украинский президент Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала "Рада", что опасается переносить боевые действия на территорию РФ, чтобы "не остаться одному".

"Боевые действия должны быть перенесены на другую территорию, которой, понятно, для нас является Российская Федерация. На другие территории, которые находятся под их влиянием, чтобы их [российские силы] растянуть и сковать. Чем шире они [операции Украины] будут, тем лучше", - заявил Буданов в интервью телеканалу "1+1".

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. После министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что среди задач спецоперации - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с территории этой страны. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские власти неоднократно отмечали, что цели РФ могут достигаться различными путями, но так как в случае с Украиной сейчас политико-дипломатические методы невозможны, приходится прибегать к проведению специальной военной операции.