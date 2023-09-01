Дело наместника Киево-Печерской лавры планируют передать в суд после 12 сентября

Адвокат Никита Чекман сообщил, что митрополита Павла выписали из больницы и он принимал участие в судебном заседании в режиме видеоконференции по причине плохого самочувствия

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Защита наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла должна до 12 сентября ознакомиться с материалами уголовного производства в отношение него, после чего дело будет передано в суд. Такое решение принял Соломенский районный суд Киева, сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"По результатам рассмотрения ходатайства суд установил срок до 12 сентября на ознакомление с материалами уголовного производства, после истечения которого дело будет направлено в суд", - написал юрист в своем Telegram-канале по итогам состоявшегося в пятницу судебного заседания.

Адвокат сообщил, что митрополита Павла, который недавно перенес инфаркт, уже выписали из больницы и он принимал участие в судебном заседании в режиме видеоконференции по причине плохого самочувствия. По словам Чекмана, наместник лавры продолжает амбулаторное лечение и нуждается в постоянном наблюдении врачей.

1 апреля - на следующий день после разрыва властями договора об аренде монастыря с УПЦ - Служба безопасности Украины предъявила наместнику Киево-Печерской лавры обвинение в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. Иерарх был отправлен под домашний арест. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям.