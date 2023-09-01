Жена Шрёдера получила €20 тыс. компенсации за увольнение после посещения посольства России

Со Ён Ким-Шрёдер уволили из агентства экономического развития NRW.Global Business

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Жена экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера Со Ён Ким - Шрёдер получила компенсацию в размере €20 тыс. за увольнение из агентства экономического развития NRW.Global Business без выходного пособия после посещения 9 мая торжественного приема, организованного посольством РФ в Германии по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как пишет журнал Der Spiegel, после визита Шрёдера и его супруги в российское посольство и увольнения ее без выходного пособия наблюдатели ожидали возникновения трудового спора. В начале июля Министерство экономики федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия сообщило, что NRW.Global Business и компания супруги Шрёдера Mirae Translation & Communication "договорились о совместном соглашении, чтобы избежать судебного разбирательства". До этого контракты с фирмой Ким - Шрёдер заключались ежегодно и в зависимости от условий оплачивались, по последним данным, от €150 тыс. до €180 тыс. в год. Обе стороны договорились "хранить молчание о содержании соглашения", резюмирует журнал.

3 июля газета Bild сообщила, что супругу бывшего канцлера Шрёдера уволили из агентства экономического развития NRW.Global Business без выходного пособия после посещения 9 мая торжественного приема, организованного посольством РФ в Германии. По ее данным, присутствие Со Ён Ким - Шрёдер вместе с супругом на праздновании Дня Победы в российском посольстве в Берлине переполнило чашу терпения NRW.Global Business. Министр экономики Северного Рейна - Вестфалии Мона Нойбауэр заявила, что увольнение Ким-Шрёдер обосновано "общим мнением о ее деятельности, которую невозможно совместить с официальными обязанностями в качестве представителя государственной компании NRW.Global Business".

В ФРГ Шрёдера резко критикуют за тесные связи с Россией. Ранее бюджетный комитет Бундестага одобрил заявку правящих партий с требованием лишить экс-канцлера части привилегий, которые в соответствии с законом финансируются из средств налогоплательщиков. Таким образом, из бюджета перестало поступать финансирование на содержание бюро Шрёдера, прекратилось начисление зарплат его сотрудникам. 4 мая Административный суд Берлина отклонил иск Шрёдера и оставил в силе решение Бундестага о лишении экс-канцлера ФРГ ряда привилегий. 18 июля экс-канцлер ФРГ подал апелляцию на решение Административного суда Берлина.